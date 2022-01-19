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Розгорнувши сили тероборони, можна не допустити війни, – Галушкін

19/01/2022 21:09

Україна може розгорнути Сили територіальної оборони і цим “взагалі не допустити війни”.

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України бригадний генерал Юрій Галушкін в інтерв’ю “АрміяІнформ”.

За його словами, ключовим у законі “Про основи національного спротиву” є те, що Україна може розгорнути Сили тероборони до початку війни і до відмобілізування військ.

“І цим взагалі не допустити війни. Згідно із законом про основи нацспротиву, Сили тероборони можуть бути розгорнуті із введенням в дію Зведеного плану тероборони України або планів тероборони в окремих її місцевостях. Цей план може бути запроваджений без введення правового режиму воєнного стану, а лише указом президента”, – сказав Галушкін.

Він додав, що механізм суттєво спрощений:

“Головнокомандувач зробив подання, Рада нацбезпеки і оборони провела засідання, ухвалила рішення, президент затвердив своїм указом, і я розгорнув повністю Сили тероборони. На мої 10 тисяч (штат ТрО мирного часу – ред.) лягло декілька сотень тисяч озброєних резервістів ТрО, які взяли під контроль всю Україну. Можливо, це може взагалі зупинити наміри противника перейти до відкритої агресії”, – вважає Галушкін.

Як писала “Новинарня“, 19 січня оборонний комітет ВР одностайно схвалив законопроєкт щодо зброї для тероборони.

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