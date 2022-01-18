Сили тероборони розгортатимуть у три етапи, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Система територіальної оборони передбачає три етапи розгортання.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час наради щодо тероборони 18 січня, передає пресцентр відомства.

Так, на першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу.

“Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб”, – каже Резніков.

Другий етап – формування резерву ТрО по штатах особливого періоду. Він відбуватиметься після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови.

“За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій”, – каже Резніков.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію, адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

“Ми скоординуємо роботу по цьому напрямку з колегами з МОЗ. Також ми взаємодіємо з колегами з СБУ. Адже доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТРО тим, хто має якісь інші цілі”, – резюмував міністр.

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