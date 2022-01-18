Сили тероборони розгортатимуть у три етапи, – Резніков

Система територіальної оборони передбачає три етапи розгортання.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час наради щодо тероборони 18 січня, передає пресцентр відомства.
Так, на першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу.
“Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб”, – каже Резніков.
Другий етап – формування резерву ТрО по штатах особливого періоду. Він відбуватиметься після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови.
“За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій”, – каже Резніков.
Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію, адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.
“Ми скоординуємо роботу по цьому напрямку з колегами з МОЗ. Також ми взаємодіємо з колегами з СБУ. Адже доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТРО тим, хто має якісь інші цілі”, – резюмував міністр.
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