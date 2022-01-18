СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3768088 +8558
Летальні випадки:
98549 +188
Одужали:
3561923 +5761
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17220495 (+37678). Оновлено: 08:14 18.01.2022
Home / Військо / Сили тероборони розгортатимуть у три етапи, – Резніков

Сили тероборони розгортатимуть у три етапи, – Резніков

18/01/2022 15:20

Система територіальної оборони передбачає три етапи розгортання.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час наради щодо тероборони 18 січня, передає пресцентр відомства.

Так, на першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу.

“Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб”, – каже Резніков.

Другий етап – формування резерву ТрО по штатах особливого періоду. Він відбуватиметься після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови.

“За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій”, – каже Резніков.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію, адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

“Ми скоординуємо роботу по цьому напрямку з колегами з МОЗ. Також ми взаємодіємо з колегами з СБУ. Адже доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТРО тим, хто має якісь інші цілі”, – резюмував міністр.

Читайте також:
В Україні визначено вже 86% місць дислокації підрозділів ТрО, – Галушкін

Унікальних переглядів: 122
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У “Нафтогазі” заявили про можливість зупинити запуск “Північного потоку-2”

Радниця голови НАК “Нафтогаз України” Світлана Заліщук заявила про дві площини для зупинки запуску газопроводу “Північний потік-2”. Про це інформує “Європейська правда” у вівторок, 18 січня. “Можливості для зупинки...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse