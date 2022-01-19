Ангелі Меркель запропонували високу посаду в ООН

Колишня канцлерка Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель отримала пропозиції від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо роботи в організації.
Про це інформує німецьке видання Der Spiegel у середу, 19 січня.
Гутерріш запропонував Меркель очолити консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ, який потенційно має обслуговувати все населення світу.
Прикладами глобальних суспільних благ є озоновий шар, а також залежно від визначення, застосовні на міжнародному рівні правила, такі як правила безпеки польотів та світової торгівлі.
Антоніу Гутерріш надіслав листа з пропозицією про роботу колишній канцлерці. Проте в ООН вважають досить невисокою ймовірність того, що Меркель погодиться на пропозицію щодо роботи зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.
Зазначається, що Меркель поки що не відповіла на листа.
Як відомо, Ангела Меркель залишила пост канцлера Німеччини торік у грудні після 16 років перебування на посаді.
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