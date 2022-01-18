Перший тральщик класу Sandown від Британії Україна отримає до кінця 2022 року, – Неїжпапа

Військово-морські сили ЗС України планують отримати перший тральщик-шукач мін класу Sandown до кінця поточного року.
Про це повідомив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа у своєму зверненні до особового складу з нагоди початку нового навчального року, пише АрміяInform.
“До кінця року плануємо отримати перший протимінний корабель класу Sandown”,- сказав Олексій Неїжпапа.
Нагадаємо, що ВМСУ отримають два тральщики-шукачі мін, які передадуть зі складу ВМФ Великої Британії. Кораблі надійдуть до складу національного флоту після повної ревізії, ремонту, модернізації, а також додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС України.
Домовленість зафіксували у Меморандумі про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України.
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