Перший тральщик класу Sandown від Британії Україна отримає до кінця 2022 року, – Неїжпапа

Ілюстративне фото: Мінний тральщик HMS Ramsey класу Sandown Королівського Флоту Великої Британії. Фото з Вікіпедія

Військово-морські сили ЗС України планують отримати перший тральщик-шукач мін класу Sandown до кінця поточного року.

Про це повідомив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа у своєму зверненні до особового складу з нагоди початку нового навчального року, пише АрміяInform.

“До кінця року плануємо отримати перший протимінний корабель класу Sandown”,- сказав Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, що ВМСУ отримають два тральщики-шукачі мін, які передадуть зі складу ВМФ Великої Британії. Кораблі надійдуть до складу національного флоту після повної ревізії, ремонту, модернізації, а також додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС України.

Домовленість зафіксували у Меморандумі про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України.

Читайте також:

У ВМСУ стартував відбір кандидатів для служби на британських тральщиках Sandown