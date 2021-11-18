У ВМСУ стартував відбір кандидатів для служби на британських тральщиках Sandown

Мінний тральщик HMS Ramsey класу Sandown Королівського Флоту Великої Британії. Фото: Вікіпедія

У Військово-Морських силах Збройних сил України розпочинається відбір кандидатів з-поміж військовослужбовців і військовозобов’язаних запасу для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб рядового та старшинського складу на протимінних кораблях типу Sandown, які заплановано до передачі зі складу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Про це повідомили в четвер, 18 листопада, у Вербувальному центрі ВМС.

Вимоги до кандидатів: перевага надається кандидатам віком до 40 років зі знанням англійської мови, але рішення ухвалюються індивідуально, залежно від рівня підготовки. Також після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та направлення на навчання до Великої Британії.

Грошове забезпечення:

рядовий склад – від 11 200 грн.;

старшинський склад – від 12 000 грн.

За детальною інформацією можна звертатися до відділу персоналу військової частини А0437 та до Вербувального центру ВМС ЗС України в месенджері на сторінку центру у Facebook, або за телефонам: 0970411755; 0954300796; 0680714092.

Нагадаємо, що цього літа в Одесі на борту британського есмінця “Дефендер” Україна та Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю у військово-морській сфері.

Йшлося, зокрема, про проєкти побудови ракетних катерів, передачу тральщиків та будівництво нових баз для Військово-Морських сил України.

Майже одразу обидві країни перейшли до практичної фази виконання цього Меморандуму і, як результат, уже наприкінці 2022 року Україна має отримати два британські протимінні кораблі класу Sandown – Ramsey та Blyth – після повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України.

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