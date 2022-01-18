“Мотор Січ” модернізує для Збройних сил вертоліт Мі-8 рідкісної модифікації

Фото: пресслужба 15 бртра

Оборонне підприємство АТ “Мотор Січ” виконає для Збройних сил України капітальний ремонт та модернізацію гвинтокрила Мі-8ТП.

Про це повідомила пресслужба 15-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил України у вівторок, 18 січня.

Оновлений вертоліт поставлять цій бригаді.

Як зазначає видання Defense Express, Мі-8ТП – машина рідкісної модифікації. По суті, це – “літаючий салон”, який за часів СРСР вироблявся для потреб Міноборони.

Йшлося про конкретне завдання – перевезення міжнародних інспекційних груп, що мали виконувати свої функції в рамках уже скасованого Договору про контроль звичайних озброєнь в Європі.

Для цього на судно встановлювалась спеціальна потужна радіостанція, що розміщувалася між кабіною пілота та салоном.

Вироблялись Мі-8ТП за радянських часів на заводі в місті Улан-Уде (Бурятія, РФ). У Повітряних сил України є два таких гвинтокрили.

Модернізація за варіантом Мі-8 МСБ від “Мотор Січ” передбачає перетворення судна на повноцінний транспортно-десантний гвинтокрил.

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