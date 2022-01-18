Директор ЦРУ негласно зустрічався із Зеленським, – CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час спланованої поїздки минулого тижня.
Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN з посиланням на декількох джерел, ознайомлених з деталями цієї поїздки. ЦРУ дотримується політики не розголошення поїздок директора.
Бернс “консультувався з колегами з розвідки у звʼязку з побоюванням подальшого вторгнення Росії в Україну”, – сказав один із американських посадовців.
“Вони обговорили поточні ризики для України. Під час поїздки він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським щодо деескалації напруження”, – зазначило джерело.
За даними співрозмовників видання, подорож пройшла минулої середи, тобто 12 січня.
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