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У Литві позиваються до Горбачова через штурм телецентру у 1991 році

17/01/2022 15:21

У Литві шестеро людей подали позов до першого президента СРСР Михайла Горбачова через події у Вільнюсі 11—13 січня 1991 року. Тоді радянські військові взяли штурмом телецентр та телевізійну вежу у Вільнюсі, навколо якої в оточенні стояло кілька тисяч людей, із яких загинули 14.

Про це повідомляє DW.

Позов до Вільнюського окружного суду подали 13 січня родичі чотирьох загиблих у подіях 13 січня. Родичі звинувачують Горбачова в тому, що він, як верховний головнокомандувач Збройних сил СРСР, не зміг перешкодити “міжнародному злочину” проти литовців.

Зазначимо, що керівники СРСР на чолі з Михайлом Горбачовим не взяли на себе відповідальність за події ночі з 12 на 13 січня та заявили, що не віддавали жодних наказів.

У жовтні 2016 року Вільнюський окружний суд постановив допитати Горбачова в якості свідка у справі про події 13 січня 1991 року в столиці Литви. За версією литовської влади, тоді в результаті дій радянських військових біля Будинку друку, телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 людей.

У листопаді 2016 року Вільнюський окружний суд попросив Мін’юст Росії про правову допомогу. Як повідомляла суддя Вільнюського окружного суду, Горбачову була вручена повістка. Вона була спрямована звичайною поштою на адресу фонду Горбачова, і суд отримав повідомлення про її вручення з підписом адресата.

У січні Горбачов заявив, що не має наміру брати участь у судовому процесі щодо подій 1991 року в Литві.

Довідково:
Події у Литві у 1991 році. У березні 1990 року Литва першою з радянських республік оголосила про незалежність і вихід зі складу СРСР. У Кремлі були проти: спочатку намагалися задавити Литву економічними санкціями, а коли це не спрацювало, то у січні 1991-го відправили війська “відновлювати конституційний порядок”.
Вони захоплювали адміністративні будівлі, вузли звʼязку та перекривали транспортне сполучення. Кульмінацією став штурм телецентру у Вільнюсі у ніч із 12 на 13 січня. Його захищали тисячі беззбройних прихильників незалежності.
Військові відтісняли людей за допомогою бронетехніки. У сутичках загинуло 14 цивільних, сотні було поранено.
Зрештою Кремль не наважився на подальшу ескалацію, і в серпні СРСР довелося виводити війська з Литви, а на початку вересня — визнати її незалежність.

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