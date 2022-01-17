“Повернись живим” передав перший мобільний командний пункт для артилеристів

Фото: Повернись живим

Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” передав перший мобільний командний пункт для бригадної артилерійської групи однієї з бригад Сухопутних військ.

Про це організація повідомила в понеділок, 17 січня.

Зазначається, що обладання для створення мобільного пункту управління передали військовим ще в грудні 2021 року. І саме протягом минулого року постала потреба у такій розробці, наголошують у фонді.

Ми вже розповідали про те, як російські окупанти протягом 2021 року активно обстрілювали наші командні та тилові пункти… Наша команда швидко знайшла якісне розв’язання цієї проблеми – створення мобільних командних пунктів, які зможуть оперативно змінювати місце розташування й таким чином уникати ризику бути атакованими. Й окрім бригад та батальйонів, співробітники Фонду приділили окрему увагу бригадним артилерійським групам – головній ударній міці будь-якої частини”, – пояснюють у “Повернись живим”.

Зазначається, що завдяки мобільному пункту командир артилерійської групи за будь-яких умов зможе мати звʼязок зі своїми підлеглими й у потрібний момент завдати окупантам потужного удару.

“Наразі наші захисники встановлюють та налаштовують передану техніку й вже скоро ми прозвітуємо вам про запуск першого мобільного КСП для БрАГ”, – додали у Фонді.

До мобільного пункту управління входять компʼютери, монітори, захищене мережеве обладнання та устаткування для звʼязку. Вартість комплекту техніки для одного такого пункту бригадних артилеристів – близько 168,5 тисяч гривень.

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