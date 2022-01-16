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Зеленський почав вшанування захисників Донецького аеропорту

16/01/2022 14:12

Пресслужба президента Володимира Зеленського розмістила в соцмережах дописи про 16 січня як День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

“День «кіборгів», які вистояли, незважаючи ні на що.
День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу.
Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця.
Пам’ятаємо наших героїв!” – ідеться в повідомленні.

Варто зазначити, що дата 16 січня є дискусійною, адже захист Донецького аеропорту українськими воїнами тривав із 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. 16 січня не трапилося особливо значущих подій, а прив’язка наступних вшанувань саме до цього дня була певним непорозумінням.

Читайте про це в матеріалі: “16-те чи 20-те січня — яка дата роковин ДАПу “правильна”?

У попередні роки президент брав участь у меморіальних заходах на честь “кіборгів” 20 січня – день найбільших втрат, коли внаслідок підриву завалилися перекриття в новому терміналі ДАПу.

Як відомо, обговорюється проєкт указу президента про призначення Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту, і попередньо йдеться також про 20.01.

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