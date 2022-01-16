“Скільки ще президентів має змінитися, щоб якийсь нарешті зрозумів: безпечніше запровадити верховенство права?”

Фото: "Новинарня"
Валерій Пекар
громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи “Нова країна”
(FB)
Сьогодні Зеленський переслідує Порошенка за допомогою судової системи, яку Порошенко свого часу фактично відмовився реформувати.
Дуже скоро наступний президент переслідуватиме Зеленського за допомогою цієї ж системи, яку Зеленський фактично відмовився реформувати.
Питання: скільки ще президентів повинно змінитися, щоб якомусь наступному президенту нарешті спало на думку, що безпечніше запровадити верховенство права та вигнати недоброчесних суддів?
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