“Скільки ще президентів має змінитися, щоб якийсь нарешті зрозумів: безпечніше запровадити верховенство права?”

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Валерій Пекар

громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи “Нова країна”

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Сьогодні Зеленський переслідує Порошенка за допомогою судової системи, яку Порошенко свого часу фактично відмовився реформувати.

Дуже скоро наступний президент переслідуватиме Зеленського за допомогою цієї ж системи, яку Зеленський фактично відмовився реформувати.

Питання: скільки ще президентів повинно змінитися, щоб якомусь наступному президенту нарешті спало на думку, що безпечніше запровадити верховенство права та вигнати недоброчесних суддів?

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