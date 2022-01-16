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“Скільки ще президентів має змінитися, щоб якийсь нарешті зрозумів: безпечніше запровадити верховенство права?”

16/01/2022 17:12

Валерій Пекар
громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи “Нова країна”

(FB)

Сьогодні Зеленський переслідує Порошенка за допомогою судової системи, яку Порошенко свого часу фактично відмовився реформувати.

Дуже скоро наступний президент переслідуватиме Зеленського за допомогою цієї ж системи, яку Зеленський фактично відмовився реформувати.

Питання: скільки ще президентів повинно змінитися, щоб якомусь наступному президенту нарешті спало на думку, що безпечніше запровадити верховенство права та вигнати недоброчесних суддів?

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