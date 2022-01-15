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Очільники МЗС Німеччини і Франції разом відвідають Донбас

15/01/2022 13:34

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан-Ів Ле Дріан планують найближчим часом разом відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Про це Ле Дріан повідомив на спільній пресконференції з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу ЄС, що відбулася у французькому Бресті у п’ятницю, 14 січня, пише DW.

За словами Ле Дріана, поїздка в Україну запланована “найближчими днями”. В оточенні міністра уточнили, що вона має відбутися не пізніше лютого.

“Пані Бербок спочатку вирушить до України в рамках свого першого офіційного візиту на посаді глави МЗС, а потім підготує спільний французько-німецький візит до лінії розмежування”, – заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Анналена Бербок у понеділок, 17 січня, має вперше відвідати Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Наступного дня очільниця німецького МЗС поїде в Москву, де в неї запланована зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Бербок, вона хоче використати “канали комунікації на різних рівнях”. У той же час на зустрічі у Бресті міністерка зазначила, що це вимагатиме витривалості, терпіння та “міцних нервів”.

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