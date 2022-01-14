СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3737510 +10476
Летальні випадки:
98068 +140
Одужали:
3545111 +7285
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17108685 (+37216). Оновлено: 08:12 14.01.2022
Home / Україна / Політика / У Києві розпочалася зустріч президентів України й Азербайджану

У Києві розпочалася зустріч президентів України й Азербайджану

14/01/2022 11:52

У Києві президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це інформує пресслужба офісу президента.

Після завершення зустрічі лідерів відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.

Заплановано також підписання двосторонніх документів. Потому очікується зустріч президентів із представниками ЗМІ.

Читайте також:
Зеленський попросив у президента Азербайджану допомоги у звільненні кримських татар з ув’язнення в РФ

Унікальних переглядів: 84
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення до України

У Державному бюро розслідувань сподіваються на обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку в понеділок, 17 січня. Цього дня політик планує повернутися в Україну із...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse