У Києві розпочалася зустріч президентів України й Азербайджану

Фото: пресслужба ОП

Після завершення зустрічі лідерів відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.

Про це інформує пресслужба офісу президента.

У Києві президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!