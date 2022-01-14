У Києві розпочалася зустріч президентів України й Азербайджану

У Києві президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Про це інформує пресслужба офісу президента.
Після завершення зустрічі лідерів відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі.
Заплановано також підписання двосторонніх документів. Потому очікується зустріч президентів із представниками ЗМІ.
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