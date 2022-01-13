Викритий у Києві ексзаступник “міністра інформації ДНР” Пряхін втік назад в ОРДЛО

Володимир Пряхін під час оголошення підозри. Фото СБУ

Викритий у Києві колишній “заступник міністра інформації” так званої “ДНР” Володимир Пряхін втік на окуповану територію.

Про це стало відомо в середу, 12 січня, під час засідання Шевченківського суду, передає Медійна ініціатива за права людини.

До суду з’явилася захисниця Пряхіна Світлана Новицька. Відсутність свого підзахисного вона пояснила тим, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього “хвора матір”.

“Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати”, – цитує захисницю Пряхіна МІПЛ.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

На питання головуючого судді Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання – 18 березня.

Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду (по факту судовий розгляд лише починається), а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор наголосив, що в Пряхіна не було запобіжного заходу.

“Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося”, – наголошують у МІПЛ.

СБУ затримала “чиновника” так званої ДНР в лютому минулого року. За їх даними, посаду “заступника міністра інформації” Пряхін обіймав з 2014 по 2016 рік.

“Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної «ДНР». Також «посадовець» активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах”, – йшлося у повідомленні СБУ.

Після цього Пряхін переїхав до Києва, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

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