Український військовий отримав політичний притулок у США

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Імміграційний суд Служби громадянства і імміграції США (USCIS) у місті Сакраменто надав політичний притулок українському військовослужбовцю.

Про це повідомив журналіст Олексій Бобровников, який був свідком у справі, пише “Главком”.

За словами Бобровникова, наразі ім’я українця називати не можна через те, що його рідним на батьківщині може загрожувати небезпека.

Журналіст також повідомив, що рішення суду було ухвалене на підставі того, що українець був свідком військових злочинів, позасудових розправ та масштабних крадіжок зброї у місті Щастя та селищі Новоайдар у період вбивства там військовослужбовців Андрія Галущенка (головний позаштатний працівник оперативного підрозділу СБУ), Дмитра Жарука (старший уповноважений Головного управління Державної фіскальної служби України у Херсонській області) та Володимира Кияна (капітан Збройних сил України), які загинули у 2015 році.

За інформацією журналіста, політичний притулок було надано на підставі Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, а також на підставі політичної волі військовослужбовця, який намагався протидіяти корупції та контрабанді у Збройних силах України.

Нагадаємо, всі троє силовиків загинули впродовж перших днів вересня 2015 року на Луганщині у зоні проведення антитерористичної операції. 2 вересня загинули Андрій Галущенко, який був керівником зведеної мобільної групи із протидії контрабанді в зоні проведення антитерористичної операції, а також Дмитро Жарук.

Мобільна група тримала оборону до прибуття підкріплення з 92-ї окремої механізованої бригади. Проїжджаючи між селами Лопаскине та Лобачева на автомобілі Mitsubishi L200, вони підірвалися на закладеній міні.

Наступного дня підірвався на “розтяжці” Володимир Киян. Розвідувальна група, у складі якої він був, проводила перевірку території поблизу Щастя, Киян йшов попереду. За однією з версій, Киян намагався провести розслідування розстрілу мобільної групии, який трапився днем раніше.

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