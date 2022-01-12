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У Сенаті США оприлюднили законопроект про санкції проти Кремля

12/01/2022 18:56

Демократи Сенату США оприлюднили законопроект про широкомасштабні санкції проти топ-чиновників Кремля, серед яких президент РФ Володимир Путін. Їх запровадять, якщо Москва розпочне військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters у середу, 12 січня.

Закон включає положення, які допоможуть зміцнити безпеку України, та закликає Сполучені Штати “розглянути всі доступні та належні заходи”, щоб не допустити введення в експлуатацію Північного потоку-2.

“Цей закон абсолютно ясно дає зрозуміти, що Сенат США не сидітиме склавши руки, оскільки Кремль загрожує повторним вторгненням в Україну”, — йдеться у заяві сенатора Роберта Менендеса.

Санкції також зачеплять систему SWIFT, яку використовують найбільші російські фінансові установи, йдеться в повідомленні.

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