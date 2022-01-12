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Під час переговорів з НАТО Росія не обіцяла відвести війська від кордонів України, – заступниця Блінкена

12/01/2022 21:03

Під час зустрічі Ради “Росія–НАТО” з боку Росії не пролунало обіцянки про деескалацію. Водночас не було заяв про те, що ескалації не буде.

Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила за підсумками перемовин в середу, 12 січня, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Не пролунало зобов’язання про деескалацію… Але не було й заяв про те, що деескалації не буде”, – заявила Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи обіцяла Росія на зустрічі деескалацію напруженості на кордоні з Україною.

Заступниця держсекретаря зазначила, що США і РФ є двома найбільшими ядерними державами, тому складно зрозуміти заяви російської сторони про те, що вона відчуває загрозу з боку України.

“Вони – сильна країна. Факт, що вони відчувають загрозу від України, демократії, яка менша та все ще розвивається, складно зрозуміти, чесно кажучи. Навіщо їм потрібно 100 тис. військових на кордоні, які, вони кажуть, потрібні не для вторгнення, а для навчань, коли є повідомлення про бойові навчання цього ранку. Навіщо це? Для вторгнення, залякування, спроб підривної діяльності? Я не знаю. Але це не сприяє дипломатичному вирішенню”, – зазначила Шерман.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія–НАТО. Переговори тривали близько чотирьох годин замість запланованих трьох.
На перемовинах Росія озвучила свою вимогу гарантувати, що Альянс не прийматиме нових членів, зокрема й Україну. Блок цей ультиматум відхилив.
НАТО також закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Наступний раунд перемовин з росіянами пройде 13 січня у Відні в форматі засідання Постійної ради ОБСЄ.

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