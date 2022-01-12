СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3716988 +7117
Летальні випадки:
97737 +193
Одужали:
3530624 +8077
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17034809 (+38851). Оновлено: 08:10 12.01.2022
Home / Світ / НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови

НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови

12/01/2022 16:30

НАТО закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Про це на брифінгу за результатами засідання НАТО-Росія в середу, 12 жовтня, повідомив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

“Країни-члени закликали вивести сили і з повагою віднестись до територіальної цілісності цих країн. Члени НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміси з основних принципів щодо суверенітету і цілісності, щодо права всіх країн обирати власний шлях, зокрема стосовно безпеки і права захищати один одного”, – заявив Столтенберг, якого цитує “Лівий берег”.

Він зазначив, що Росія також здійснювала кібератаки та хімічні атаки на території держав блоку.

“Ми готові надавати пропозиції за столом перемовин і водночас ми маємо бути готові, якщо Росія знову обере конфронтацію. Ми чітко заявили, що будь-яке використання проти України буде серйозною і стратегічною помилкою і Росія сплатить велику ціну”, – додав генеральний секретар.

Він зауважив, що якщо Росія знову використає сили проти Україні і вчинить нове вторгнення, тоді блоку серйозно треба буде розглядати присутність військ у східній частині Альянсу.

На сьогоднішніх перемовинах Росія не змогла погодити графік подальших зустрічей. НАТО хоче обговорити з РФ обмеження щодо ракет і контроль над озброєнням, зокрема ядерним.

На компроміс щодо заборони на вступ для України в блоці йти не готові.

Читайте також:
США і ЄС підтвердили готовність покарати Росію за агресію перед ключовою зустріччю з НАТО

Унікальних переглядів: 88
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Протягом дня в Україні “замінували” 600 об’єктів, – поліція

За добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про”мінування” 600 об’єктів у різних містах України. Такі цифри озвучив голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу “Рада”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse