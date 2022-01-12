НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО закликало Росію вивести свої військові сили з Грузії, України і Молдови, які були розміщенні там без запрошення влади держав і погодження з урядами.

Про це на брифінгу за результатами засідання НАТО-Росія в середу, 12 жовтня, повідомив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

“Країни-члени закликали вивести сили і з повагою віднестись до територіальної цілісності цих країн. Члени НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміси з основних принципів щодо суверенітету і цілісності, щодо права всіх країн обирати власний шлях, зокрема стосовно безпеки і права захищати один одного”, – заявив Столтенберг, якого цитує “Лівий берег”.

Він зазначив, що Росія також здійснювала кібератаки та хімічні атаки на території держав блоку.

“Ми готові надавати пропозиції за столом перемовин і водночас ми маємо бути готові, якщо Росія знову обере конфронтацію. Ми чітко заявили, що будь-яке використання проти України буде серйозною і стратегічною помилкою і Росія сплатить велику ціну”, – додав генеральний секретар.

Він зауважив, що якщо Росія знову використає сили проти Україні і вчинить нове вторгнення, тоді блоку серйозно треба буде розглядати присутність військ у східній частині Альянсу.

На сьогоднішніх перемовинах Росія не змогла погодити графік подальших зустрічей. НАТО хоче обговорити з РФ обмеження щодо ракет і контроль над озброєнням, зокрема ядерним.

На компроміс щодо заборони на вступ для України в блоці йти не готові.

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