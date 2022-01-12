Календарну реформу в церкві будемо проводити лише спільно з православними, – глава УГКЦ

В Україні тема календаря зараз розділяє вірян, проводити календарну церковну реформу греко-католикам слід спільно з православними.

Про це заявив предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав (Шевчук), передає “Укрінформ”.

“Думаю, що питання календаря для України на сьогодні поки що розділяє… Ми маємо дуже, я би сказав, таких закостенілих консерваторів, які вважають календар частиною ідентичності своєї конфесії. І коли хтось би наважився реформувати календар, у них закладається тоді підозра, чи це є тоді справжня церква. Традиціоналісти такого типу присутні в усіх конфесіях. І я думаю, що поки що добре, що ми всі святкуємо разом в один день Різдво і Пасху в Україні. Це бодай якийсь стартовий майданчик для наступних речей”, – сказав блаженніший Святослав.

Також він зауважив: щороку кількість людей, які переконані в тому, що реформа календаря потрібна, зростає.

“Ми ще не маємо критичної кількості, яка б дозволила нам зробити вже певні формальні кроки, але вона потроху зростає. Знаєте через що? Через те, що ми є глобальною церквою, через те, що наші родини мають своїх рідних і близьких сьогодні, що живуть в різних країнах світу. І, наприклад, коли діти святкують за григоріанським календарем, а тато і мама за юліанським, це ставить питання перед сім’єю як нам бути… Я сподіваюся, що ми будемо до цього рухатися”, – розповів предстоятель УГКЦ.

Втім, блаженніший Святослав сказав, що греко-католики будуть не в змозі “провести ефективну календарну реформу самі та хочуть це зробити разом із православними братами”.

Водночас митрополит Київський і всієї України Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена через десять років.

За його словами, протягом останніх трьох-чотирьох років спостерігається певна динаміка “щодо тих, хто цього бажає”, але вона ще дуже слабка. Коли ж більшість буде готова до цього, церква ухвалить таке рішення, наголосив митрополит Епіфаній.

Православні церкви, а також УКГЦ святкують Різдво Христове за юліанським календарем – 7 січня. Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня.

Читайте також:

Папа Римський на Різдво: Ісусе, не дозволь, щоб в Україні поширювалися метастази конфлікту