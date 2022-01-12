СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3716988 +7117
Летальні випадки:
97737 +193
Одужали:
3530624 +8077
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17034809 (+38851). Оновлено: 08:10 12.01.2022
Home / Україна / Політика / Календарну реформу в церкві будемо проводити лише спільно з православними, – глава УГКЦ

Календарну реформу в церкві будемо проводити лише спільно з православними, – глава УГКЦ

12/01/2022 11:55

В Україні тема календаря зараз розділяє вірян, проводити календарну церковну реформу греко-католикам слід спільно з православними.

Про це заявив предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав (Шевчук), передає “Укрінформ”.

“Думаю, що питання календаря для України на сьогодні поки що розділяє… Ми маємо дуже, я би сказав, таких закостенілих консерваторів, які вважають календар частиною ідентичності своєї конфесії. І коли хтось би наважився реформувати календар, у них закладається тоді підозра, чи це є тоді справжня церква. Традиціоналісти такого типу присутні в усіх конфесіях. І я думаю, що поки що добре, що ми всі святкуємо разом в один день Різдво і Пасху в Україні. Це бодай якийсь стартовий майданчик для наступних речей”, – сказав блаженніший Святослав.

Також він зауважив: щороку кількість людей, які переконані в тому, що реформа календаря потрібна, зростає.

“Ми ще не маємо критичної кількості, яка б дозволила нам зробити вже певні формальні кроки, але вона потроху зростає. Знаєте через що? Через те, що ми є глобальною церквою, через те, що наші родини мають своїх рідних і близьких сьогодні, що живуть в різних країнах світу. І, наприклад, коли діти святкують за григоріанським календарем, а тато і мама за юліанським, це ставить питання перед сім’єю як нам бути… Я сподіваюся, що ми будемо до цього рухатися”, – розповів предстоятель УГКЦ.

Втім, блаженніший Святослав сказав, що греко-католики будуть не в змозі “провести ефективну календарну реформу самі та хочуть це зробити разом із православними братами”.

Водночас митрополит Київський і всієї України Епіфаній припускає, що церковна календарна реформа може бути проведена через десять років.

За його словами, протягом останніх трьох-чотирьох років спостерігається певна динаміка “щодо тих, хто цього бажає”, але вона ще дуже слабка. Коли ж більшість буде готова до цього, церква ухвалить таке рішення, наголосив митрополит Епіфаній.

Православні церкви, а також УКГЦ святкують Різдво Христове за юліанським календарем – 7 січня. Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкують Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня.

Читайте також:
Папа Римський на Різдво: Ісусе, не дозволь, щоб в Україні поширювалися метастази конфлікту

Унікальних переглядів: 72
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення зарплати медпрацівникам. Відповідна постанова була схвалена під час засідання уряду в середу, 12 січня, передає “Укрінформ”. У пояснювальній записці до документа йдеться, що...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse