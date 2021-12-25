Папа Римський на Різдво: Ісусе, не дозволь, щоб в Україні поширювалися метастази конфлікту

Папа Римський Франциск під час виголошення послання Urbi et Orbi 25 грудня 2021 року. Фото: Vatican News

Папа Римський Франциск у різдвяному зверненні Urbi et Orbi (“Місту і світу”) помолився проти поширення “метастаз конфлікту” в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

“Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, щоб в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту“, – з такою молитвою Папа звернувся до Ісуса у свято Різдва 25 грудня.

“Насправді в той час, коли навколо нас та в усьому світі лунає звістка про народження Спасителя, джерела справжнього миру, ми досі бачимо багато конфліктів, криз і суперечностей. Здається, що вони ніколи не закінчуються, й ми вже більше їх не помічаємо. Ми настільки звикли, що величезні трагедії проходять практично в замовчуванні, ризикуємо не почути волання болю та відчаю багатьох наших братів і сестер”, – зауважив Франциск.

У своєму посланні він також згадав про інші країни і народи, що впродовж тривалого часу потерпають від воєнних конфліктів, тероризму та економічних криз: Сирію, Ірак, Ємен, Афганістан, М’янму, Ліван, ізраїльтян та палестинців тощо.

“Вифлеємська Дитино, дозволь якнайшвидше повернутися додому численним військовополоненим, цивільним і військовим, нещодавніх конфліктів, і тим, хто ув’язнений з політичних причин”, – попросив Папа Римський.

Він також закликав не залишатися байдужими “перед трагедією мігрантів, біженців і шукачів притулку”.

Уперше після дворічної перерви Папа виголосив урочисте благословення місту Риму та світу з лоджії базиліки Святого Петра. Востаннє так було на Різдво 2019 року, а подальші великодні та різдвяні святкування відбувалися в обставин суворих карантинних обмежень.

Тепер же знову все відбувалося згідно зі звичним протоколом. Паломники, що зібралися на площі Святого Петра попри дощову погоду, дуже радо привітали Папу, що опівдні з’явився у лоджії.

Оркестри Папської Швейцарської Гвардії та італійських карабінерів виконали державні гімни Італії та Ватикану, після чого глава Католицької церкви виголосив різдвяне послання.

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