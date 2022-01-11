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РФ не отримає “юридичних гарантій” нерозширення НАТО, – Кулеба про переговори в Женеві

11/01/2022 17:27

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував переговори 10 січня в Женеві щодо “гарантій безпеки” між Росією і США.

Коментар міністр надав виданню “РБК-Україна” у вівторок, 11 січня.

За його словами, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

“У той самий час загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані “гарантії безпеки”, щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги”, – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що цинізм ситуації в тому, що Росія хоче гарантії безпеки в той час, коли її армія “брязкає зброєю” біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі.

Крім того, російські спецслужби підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики

“Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це “червона” лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії “юридичних гарантій” про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою”, – додав Кулеба.

Він також зазначив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.
“Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці”, – сказав міністр.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

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