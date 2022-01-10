В МОУ розповіли про досягнення України в оборонній сфері за 2021 рік

Ганна Маляр. Фото: Михайло Мочалов

Збройні сили України протягом 2021 року активно набували бойових та оперативних спроможностей.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в авторській колонці, опублікованій на сайті “Інтерфакс-Україна”.

На її думку, головне досягнення року – це сильна й загартована війною армія, професійно підготовлені військовослужбовці.

“За цим стоїть потужна робота Міністерства оборони України, Збройних сил України та рішення президента України, парламенту, Кабінету Міністрів, РНБО”, – зазначила вона.

Зокрема, у 2021 році ухвалено рекордний бюджет для потреб ЗСУ – 133 мільярди гривень. Так, це менше потреб армії держави, яка воює, але це найбільший бюджет за 30 років — і це справді досягнення.

Для порівняння з бюджетом попереднього року кілька прикладів:

99,887 мільярда гривень виділять у 2022 (у 2021 році було 88,14 мільярда) на забезпечення діяльності Збройних Сил України;

28,438 мільярда гривень у 2022 (у 2021 році було 22,7 мільярда) піде на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

“Це вважаю значним досягненням, адже чим більше якісного озброєння — тим менше в Кремля спокус зазіхати на нашу безпеку”, – написала Маляр.

Українські військові цьогоріч отримали понад три тисячі зразків озброєння та техніки

Завдяки постачанню нового та модернізованого озброєння та військової техніки, українська армія стала ще міцнішою. Якщо говорити мовою цифр, то Збройні сили України отримали понад три тисячі основних зразків озброєння та військової техніки, дві тисячі одиниць ракет, боєприпасів та засобів ураження різного призначення, а також 3,6 млн артилерійських пострілів та пострілів для гранатометів, інше озброєння та боєприпаси.

Одне з досягнень 2021 – це вихід на принципово інший рівень міжнародного співробітництва в оборонній сфері

Протягом цього року стало остаточно зрозуміло, що тактика “аби не дратувати Путіна чи Російську Федерацію” не працює. Так само стало зрозуміло, що агресивні амбіції Російської Федерації становлять загрозу не лише для України, але й для країн Заходу. Україна — це щит Європи. Тож, попри активну протидію Російської Федерації, Україну все більше і ефективніше підтримують західні партнери. Ця підтримка є дуже відчутною та ефективною. Наприклад, між Україною та Туреччиною було підписано угоди про передачу технологій та виробництво протичовнових корветів типу ADA й ударних безпілотних авіаційних комплексів типу BAYRAKTAR для потреб Військово-Морських сил України.

Цього року Військово-Морські сили України вже отримали перший розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 від турецької оборонної компанії Baykar Defence. Безпілотний комплекс застосовується з метою підвищення безпеки в Чорноморській та Азовській операційній зоні.

Ще однією важливою подією для зміцнення обороноздатності України на морі є будівництво корвета типу ADA. У квітні 2021 року в Туреччині розпочалось будівництво цього корабля для потреб вітчизняного флоту. Наразі вже готово більше ніж 70% корпусу корабля.

Сполучені Штати Америки — наш стратегічний партнер, який послідовно та наполегливо вживає усіх можливих заходів для підтримки суверенітету і незалежності нашої держави. Вважаю, що допомога з боку США — вагомий фактор у протидії агресії Російської Федерації проти України. Цього року ВМС України передало ще два патрульні катери “Айленд” на додаток до вже прийнятих до бойового складу національного військового флоту катерів “Старобільськ” і “Слов’янськ”. Третій катер цього типу також готують до передачі в Україну. Це є свідченням потужної підтримки з боку наших американських партнерів.

Підписано Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України

Цей Меморандум передбачає передачу не лише двох протимінних кораблів — тральщиків класу Sandown, які наразі перебувають у складі Королівського флоту Великої Британії, а й спільне проєктування та будівництво військових кораблів, зокрема восьми ракетних катерів, в Україні та Великій Британії, а також будівництво двох баз ВМС України на Азовському та Чорному морях.

Досягнуті домовленості — це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля розбудови спроможностей українського флоту в Чорному та Азовському морях.

Розбудова об’єктів інфраструктури для ЗСУ — у цій сфері ми так само не стоїмо на місці

У цьому ключі важливим здобутком є завершення зведення першої черги нового табірного містечка на території Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ. Це надсучасна база з автономною інфраструктурою, яка створена за новими підходами з урахуванням іноземного досвіду, є унікальною в своєму роді.

Табірне містечко налічує одинадцять казарм. Зведено десять будівель (чоловічі казарми) на 240 осіб кожна, ще одна — спеціально призначена для 120 військовослужбовиць. Містечко має автономне водопостачання з власних свердловин. Вода проходить через систему очищення, встановлену на території бази.

Містечко має їдальню, контрольно-пропускний пункт, котельню, стройовий плац, спортмайданчик з тренажерами, два волейбольні майданчики та два футбольні поля зі штучним покриттям. Територія огороджена та забезпечена відеонаглядом. Тобто тут створено всі необхідні умови для повноцінної підготовки та належного відпочинку особового складу.

У Бердянську та Очакові створюються військово-морські бази, а в порту “Південний” буде дислокуватися дивізіон патрульних катерів типу “Айленд”. Нарешті для потреб ВМС України, які після передислокації з тимчасово окупованого Криму, буде створено необхідну берегову інфраструктуру, що в перспективі, я переконана, значно посилить військово-морські спроможності України.

Зараз у Бердянську, на Азовському морі, розпочалось будівництво нової військово-морської бази. Не очікуючи на кредитні кошти, Міністерство оборони почало будувати адміністративні будівлі для розміщення особового складу. Також отримано майже 27 гектарів для будівництва головної військово-морської бази біля Очакова.

Цього року також є досягнення й у сфері вітчизняних розробок техніки для Збройних Сил України

Розпочато будівництво трьох літаків Ан-178.

Ще наприкінці грудня 2020 року завод “Антонов”, завдяки підтримці президента України, отримав державне замовлення на будівництво трьох літаків. 28 грудня 2021 року сталася визначна подія в історії Збройних сил України. ДП “Антонов” продемонструвало перший військово-транспортний літак проєкту Ан-178-100Р, який готовий до льотних сертифікаційних випробувань.

Ан-178-100Р — літак нового покоління, який створено на базі сучасних світових інформаційних технологій. Він оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дозволяють інтегрувати всі системи та датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності та оптимізувати керування.

Уперше за часи Незалежності наш флот отримає перший серійний дивізіон протикорабельних комплексів “Нептун”. Планується, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України.

Завдяки тому, що на 2022-й збільшено оборонний бюджет, Міністерство оборони отримає можливість вести роботу над створенням вітчизняного ракетного щита.

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