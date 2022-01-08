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Солдатів і сержантів віком до 35 років у тероборону не братимуть

08/01/2022 20:43

Солдати і сержанти можуть підписати контракт із підрозділом ТрО лише у випадку, якщо вони старші від 35 років. Для офіцерів вікових обмежень немає.

Про це в коментарі АрміяInform розповів командир бригади тероборони Вінницької області підполковник Юрій Парадюк.

“Підписати контракт із підрозділом територіальної оборони можуть лише люди з досвідом військової служби. Це або офіцери, або солдати чи сержанти. У випадку із солдатсько-сержантським складом є ще й вікове обмеження — 35+”, – ідеться в коментарі.

“Що стосується офіцерів — ми не маємо жодних вікових обмежень. Простіше кажучи, 25-річний хлопець, який закінчив військову кафедру і має звання молодшого лейтенанта, має право претендувати на певні посади”, – сказав Парадюк.

За його словами, перелік документів для укладення контракту з підрозділом ТрО — “зовсім нескладний”.

“Це — типовий набір, більшість претендентів їх готують за один день, тим паче у ТЦК (територіальному центрі комплектації, колишній військкомат – “Н”) зазвичай вже є певні документи, якщо людина служила за контрактом. Це: паспорт, ідентифікаційний код, копія документів про освіту, про службу, довідка від психіатра, з нарко-тубдиспансера, довідка з МВС, що засвідчує несудимість…

Головним каменем спотикання стає ВЛК. На жаль, очікуване «придатний» у особовій справі вдається побачити не усім. Якщо потенційні контрактники (які мають досвід військової служби) віком до 40 років проходять комісію на місцях, то старші — лише у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Цивільним людям, навіть якщо вони дотично мають відношення до армії, до прикладу, займаються волонтерською діяльністю чи мають рідних у війську, можемо запропонувати лише «резерв». Солдатів, сержантів призначаємо своїм наказом. Офіцерів до «майора» включно призначають в оперативному командуванні, ми попередньо готуємо подання. Офіцерів зі званням «підполковник» та вище призначають вже в Генеральному штабі”, – розповів комбриг.




Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні відповідно до закону почали формувати батальйони територіальної оборони в кожній області.
На Вінниччині таких батальйонів буде сім. У кожному з цих батальйонів буде розгорнуто певну кількість штатних посад. Тобто професійних військовослужбовців, які перебуватимуть на службі на постійній основі, стане в 10 разів більше. По суті, це будуть додаткові кадровані частини ЗСУ на місцях.

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