На Різдво в Ростовській області вкрали із церкви дзвін на пів центнера

У Ростовській області (РФ) зловмисники пограбували монастирське подвір’я в місті Азов. Шукачі металобрухту викрали дзвін у храмі святого Іоанна Предтечі. Пропажу великого церковного дзвону вагою 50 кілограмів виявив настоятель Предтеченського храму, передала 7 січня інформагенція Regnum. Поліція шукає зловмисників. Зазначається, що чоловічий монастир в Азові (Іоанно-Предтеченське архієрейське монастирське обійстя Ростовської-на-Дону єпархії) із 2012 року перебуває на реконструкції. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим

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