Україна і ЄС домовилися про проведення засідання Ради асоціації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль домовився з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем про проведення у квітні засідання Ради асоціації Україна-Євросоюз.

Як передає “Новинарня“, про це Шмигаль написав у твіттері в четвер, 6 січня.

“Вдячний Жозепу Боррелю за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Вдячний @JosepBorrellF за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи.

Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. pic.twitter.com/TxTXIaAieW — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 6, 2022

Боррель цього тижня став першим очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після розв’язання війни Росією.

Він заявив, що його візит відбувається зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.

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