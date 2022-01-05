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Безпека Європи залежить від України, – Боррель на Донбасі

05/01/2022 18:50

Безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки від України, і  всі питання, які стосуються України, мають вирішуватися лише за її участі.

Про це високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив під час пресконференції за підсумками поїздки на лінію розмежування на сході України у середу, 5 січня.

“Не може бути безпека Європи без безпеки України. Всі питання, які стосуються безпеки України, мають обговорюватися за участі України”, – цитує слова Жозепа Борреля “РБК-Україна”.

Боррель підкреслив, що його візит до України є підтвердженням повної підтримки Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, готовності ЄС працювати разом з Україною для деескалації конфлікту.

Це прагнення знизити напругу та шукати рішення шляхом переговорів йде поряд із твердою позицією та рішучими зобов’язаннями з боку Європейського Союзу, що будь-яка військова агресія проти України матиме для Росії масивні наслідки й дуже важку ціну, передає агентство “Укрінформ”.

“Зрозуміло, що будь-які обговорення щодо європейської безпеки мають включати Європейський Союз та Україну. Будь-які розмови щодо безпеки Європи не можуть відбуватися не лише без консультацій, але без прямої участі європейців. Саме тому ми перебуваємо у сильній координації з США, НАТО та іншими близькими за переконаннями партнерами. Це є частиною нашої підтримки України, яку ми висловили сьогодні”, – сказав високий представник ЄС.

Боррель наголосив, що новий поділ Європи між світовими силами, на кшталт “нової Ялти”, є неможливим.

“Вони (РФ – ред.) не лише нарощують війська на кордонах у дуже незвичний спосіб, але також зробили цей запит на обговорення двох проєктів договорів про безпеку в Європі. Але ми зараз не живемо в часи Ялти. Окреслення сфер впливу між двома великими силами є неможливим у 2021-2022 роках. Безпека Європи й безпека України, тому що Україна є частиною Європи, є чимось таким, що зачіпає, перш за все, українців і європейців”, – заявив високий представник ЄС.

Нагадаємо, Боррель прилетів в Україну з візитом пізно ввечері 4 січня. Ця поїздка стала першою для нього у 2022 році.
Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 5 січня він відвідав лінію зіткнення в Станиці Луганській. Після цього заплановано зустрічі з представниками української влади у Києві.

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