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РНБО заявило про виконання ДОЗ для війська на 99,5%

06/01/2022 14:04

Апарат Ради національної безпеки і оборони України підбив попередні підсумки виконання державного оборонного замовлення у 2021 році, заявивши про майже повну реалізацію ДОЗ Міністерством оборони.

Про це в четвер, 6 січня, інформує пресслужба РНБО.

Зазначається, що державні замовники сектору безпеки і оборони у 2021 році уклали понад 600 контрактів, за якими сплачено 98,8% асигнувань державного бюджету, призначених для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це майже на 2% більше, ніж у 2020 році.

“Найбільший за обсягом бюджетних призначень державний замовник ‑ Міноборони – виконало завдання на 99,5%”, – сказано в повідомленні.

Також усі заплановані завдання ДОЗ виконали Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Національна поліція, Державне бюро розслідувань, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації та Державне космічне агентство України.

“Однак результати щодо завдань із підготовки виробництва озброєння та військової техніки, які виконало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України у 2021 році, потребують покращення в поточному році”, – зазначили в РНБО.

За цими даними, за результатами виконання державного оборонного замовлення до Збройних сил України та інших військових формувань поставлено:

  • понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення;
  • близько 3 тисяч приладів нічного бачення тощо.

Зокрема, ЗСУ отримали нові безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2 (в оригіналі повідомлення – “Барьяктар”), сучасні засоби зв’язку, бронетанкового озброєння та техніки, розвідувальні безпілотні комплекси, протикорабельний комплекс крилатих ракет “Нептун” берегового базування, комплекси радіоелектронної боротьби та ін.

Нагадаємо, протягом 2021 року політики та експерти неодноразово заявляли про повільне та неповне виконання ДОЗ Міністерством оборони, що пов’язано з проблемною реалізацією Закону України “Про оборонні закупівлі”.
У МОУ заперечували такі висновки.

На початку грудня 2021 року міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Державне оборонне замовлення виконане на 85%.

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