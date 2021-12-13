Резніков анонсував реформу системи оборонних закупівель

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про намір реформувати систему оборонних закупівель.
Про це в понеділок, 13 грудня, повідомляє АрміяInform.
“Ми переходимо до підготовки рішень, далеко не всі з яких будуть популярними. Але вони потрібні”, – сказав Резніков.
Тому глава оборонного відомства насамперед збирається переглянути всі дослідно-конструкторські роботи, виокремити й закрити ті, які не мають перспективи.
“Я би назвав цей крок “детоксикацією ДОЗ”, – зазначив він.
У Міноборони буде створено міжструктурний комітет (за моделлю НАТО) за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ, з залученням науковців.
Їхнє завдання – розставити пріоритети, дати об’єктивну картину, як далі рухатись, орієнтуючись на головний критерій – розвиток спроможностей армії в реальних умовах.
“Нам потрібна інтенсивна професійна дискусія. Адже доведеться паралельно розв’язувати три завдання:
“У нас немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі. Треба буде обирати. Це буде спільне рішення з профільним комітетом парламенту, яке потім має бути втілено через законодавчі й нормативно-правові акти”, – сказав Резніков.
За підсумками цієї дискусії потрібно буде вносити зміни в державні цільові програми.
Крім того, за словами Олексія Резнікова, Міноборони переходить на трирічне планування оборонних закупівель і буде одразу закладати видатки на них до відповідних статей бюджету. На основі реалістичної картини.
“Тоді у нас з’явиться не тільки формальний, а і якісний критерій для оцінювання виконання оборонного замовлення”, – переконаний міністр оборони України.
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