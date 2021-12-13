Резніков анонсував реформу системи оборонних закупівель

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про намір реформувати систему оборонних закупівель.

Про це в понеділок, 13 грудня, повідомляє АрміяInform.

“Ми переходимо до підготовки рішень, далеко не всі з яких будуть популярними. Але вони потрібні”, – сказав Резніков.

Тому глава оборонного відомства насамперед збирається переглянути всі дослідно-конструкторські роботи, виокремити й закрити ті, які не мають перспективи.

“Я би назвав цей крок “детоксикацією ДОЗ”, – зазначив він.

У Міноборони буде створено міжструктурний комітет (за моделлю НАТО) за участю фахівців Міністерства, Генштабу, народних депутатів, представників військ, з залученням науковців.

Їхнє завдання – розставити пріоритети, дати об’єктивну картину, як далі рухатись, орієнтуючись на головний критерій – розвиток спроможностей армії в реальних умовах.

“Нам потрібна інтенсивна професійна дискусія. Адже доведеться паралельно розв’язувати три завдання:

відновлювати боєздатність підрозділів, які її втратили, виводити їх з “мінусу”;

підтримувати на належному рівні сили та засоби, які зараз мають високий ступінь боєздатності;

нарощувати спроможності та працювати на розвиток, створюючи майбутнє.

“У нас немає ресурсів робити все одночасно і в потрібному обсязі. Треба буде обирати. Це буде спільне рішення з профільним комітетом парламенту, яке потім має бути втілено через законодавчі й нормативно-правові акти”, – сказав Резніков.

За підсумками цієї дискусії потрібно буде вносити зміни в державні цільові програми.

Крім того, за словами Олексія Резнікова, Міноборони переходить на трирічне планування оборонних закупівель і буде одразу закладати видатки на них до відповідних статей бюджету. На основі реалістичної картини.

“Тоді у нас з’явиться не тільки формальний, а і якісний критерій для оцінювання виконання оборонного замовлення”, – переконаний міністр оборони України.

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