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Державне оборонне замовлення виконане на 85%, – Резніков

03/12/2021 13:34

Державне оборонне замовлення станом на початок грудня виконано на рівні 85%.

Як передає “Укрінформ”, про це в п’ятницю, 3 грудня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Станом на 1 грудня Держказначейством обліковано зобов’язань по ДОЗу на 19,5 млрд грн, а заплановано 23,1 млрд, що становить майже 85% від плану. До кінця року ще майже 4 банківські тижні. Ми вживаємо заходів, щоби максимально ефективно використати кошти за призначенням”, – сказав Резніков.

За його словами, у міністерстві вивчають причини, через які виникли проблеми із ДОЗ. Одним із чинників була відсутність необхідних підзаконних актів, а також не було залучено потенціал державних гарантій, зауважив міністр.

Глава МОУ додав, що налагоджена робота з профільним комітетом, яка дасть змогу надалі уникнути таких проблем.

Резніков також зазначив, що серед пріоритетів ЗСУ – розвиток ракетної програми та флоту.

“Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз – у Бердянську і Очакові – та інших контрактів у межах домовленостей зі Сполученим Королівством”, – сказав він.

Водночас міністр звернув увагу на те, що по окремих позиціях ДОЗу спостерігаються “змагання лобістів”, та запевнив, що такі речі “будуть викорінені”.

Нагадаємо, станом на 1 червня Міністерство оборони виконало фінансові зобов’язання на 68,7% від загального фінансового ресурсу державного оборонного замовлення (ДОЗ) 2021 року, виконавцям було сплачено 67,8% коштів від узятих фінансових зобов’язань.
У Міноборони тоді запевнили, що загроз зриву оборонного замовлення немає.

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Україна

Державне оборонне замовлення виконане на 85%, – Резніков

Державне оборонне замовлення станом на початок грудня виконано на рівні 85%. Як передає “Укрінформ”, про це в п’ятницю, 3 грудня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань...

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