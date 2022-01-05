На Львівщині двох бойовиків засудили до 10 років ув’язнення

У Львівській області двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” заочно засудили до десяти років позбавлення волі.
Як інформує пресцентр СБУ в середу, 5 січня, бойовики протягом чотирьох років воювали проти України.
“Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні.
Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирок набув законної сили. Зловмисників оголошено у розшук.
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