СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3682659 +4571
Летальні випадки:
96709 +273
Одужали:
3491793 +8439
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16865938 (+30291). Оновлено: 08:11 05.01.2022
Home / Війна / На Львівщині двох бойовиків засудили до 10 років ув’язнення

На Львівщині двох бойовиків засудили до 10 років ув’язнення

05/01/2022 10:34

У Львівській області двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” заочно засудили до десяти років позбавлення волі.

Як інформує пресцентр СБУ в середу, 5 січня, бойовики протягом чотирьох років воювали проти України.

“Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей”, – йдеться в повідомленні.

Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили. Зловмисників оголошено у розшук.

Читайте також:
У Чехії найманець отримав 21 рік ув’язнення за участь у війні проти України

Унікальних переглядів: 28
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У “Дії” з’явилася опція перевірки кредитної історії громадян

Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у “Дії” про перевірки кредитної історії громадян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. “Перевірка кредитної історії – обов’язкова при...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse