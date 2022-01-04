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У Чехії найманець отримав 21 рік ув’язнення за участь у війні проти України

04/01/2022 15:49

Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення ще одного громадянина Чехії, що брав участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Вирок був винесений заочно, адже засуджений Мартін Соукуп (варіант – Сукуп), ймовірно, перебуває в ОРДЛО.

Рішення іще не набуло чинності і може бути оскаржене. Адвокатка Соукупа вже подала апеляцію.

Як заявила голова судової колегії Сильвія Слепічкова, Соукуп, який свого часу служив у чеській армії, зловжив своїм командирським досвідом, залучившись до боїв значно активніше, ніж інші звинувачені в схожих справах, тому й отримав відразу таке значне покарання.

За матеріалами вироку, Мартін Соукуп вирушив до України ще 2014 року, щоб узяти участь у боях у складі збройних формувань угруповання “ДНР”, і служив там щонайменше до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї.

Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Таким чином, заявив прокурор Марек Бодлак, підсудний вчинив передбачений чеським кримінальним правом злочин терористичного нападу, за що він запропонував засудити Соукупа до 20 років позбавлення волі.

Цей злочин сам по собі передбачає покарання від 12 до 20 років позбавлення волі, але факт, що він був скоєний у складі організованого злочинного угруповання, дозволяє ще підвищити цей термін аж на третину. Чеське право карає за тероризм, навіть якщо він скоєний не проти Чехії, а проти іншої держави.

Адвокатка Соукупа Клара Тврда переконувала, що вина її підзахисного не доведена, але суд вирішив інакше.

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