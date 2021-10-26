У Чехії повідомили про затримання учасників української злочинної групи “Луганська бригада”

Семеро членів так званої “Луганської бригади” (5 чоловіків, 2 жінки) затримала поліція міста Брно.

Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомив Національний центр боротьби з організованою злочинністю.

Зазначається, що криміналісти минулого тижня “провели на півдні Морави масштабну операцію під закритою назвою “Бригада”.

“Операція стосувалася довготривалої насильницької кримінальної діяльності української організованої злочинної групи, спрямованої на вимагання”, – повідомляють чеські правоохоронці.

Члени так званої “Луганської бригади2 свою кримінальну діяльність спрямовували передусім проти громадян України, які живуть у Чехії, вимагаючи від них “одноразово або систематично виплачувати суми за так званий захист”.

Щоб залякати співгромадян, викликати у них страх за життя, здоров’я, майно члени “Луганської бригади” вдавалися до тиску різних форм та інтенсивності і збагатилися на суму близько 100 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, четверо членів “Луганської бригади” зараз ув’язнені, щодо ще одного оголошений розшук, дві жінки перебувають під судом, але не затримані.

Під час обшуків у місцях проживання членів угруповання вилучено два зразки вогнепальної зброї та мільйони чеських крон.

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