США замовили ще два катери Mark VI для ВМС України

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Сполучені Штати Америки замовили будівництво ще двох патрульних катерів типу Mark VI для Військово-Морських cил України.

Про це інформує сайт Мілітарний.

Міністерство оборони США оголосило про виконання опціону до раніше укладеного контракту та підписання додатку до угоди від вересня 2021 року щодо будівництва для України шести патрульних катерів типу Mark VI.

Опціон із будівництва двох додаткових катерів за контрактом продовжить виконувати американська суднобудівна компанія SAFE Boats International.

Вартість додаткової угоди на будівництво двох корпусів становить понад 25,5 млн доларів. Завершення виготовлення очікують до березня 2026 року.

Роботи виконуватимуться у міста Такома (штат Вашингтон).

Військовий експерт, директор благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут зазначив, що особливістю катерів Mark VI є здатність діяти у відкритому морі, висока швидкість (до 45 вузлів залежно від версії), висока маневреність та насиченість сучасними технологічними засобами управління, розвідки, навігації та зв’язку.

“Катери увібрали в себе багаторічний досвід бойових операцій флоту США та ССО, а також останні наукові досягнення”, – вказав він.

“Повна водотонажність складає 72 тони (проти 54 т у МБАКа та 179 т у “Айленда”). Довжина – 25,8 м, ширина – 6,2 м, осадка – 1,2 м. ГЕУ дизельна, у складі двох двигунів MTU 16V2000M94, які працюють на два водомети. Дальність ходу при 25 вузлах сягає 860 миль (1390 км)! Катери здатні довгий проміжок часу витримувати швидкість у понад 35 вузлів. Екіпаж, залежно від версії, складає 8-10 осіб, з можливістю додаткового комфортного розміщення ще стількох же осіб десанту чи ССО”, – написав Чмут.

Озброєння, зазвичай, складається з одного-двох 25/30-мм стабілізованих дистанційно керованих бойових модулів, двох морських установок Sea PROTECTOR MK50 (CROWS ІІ) з 12,7-мм кулеметами та до шести ручних установок з 7,62/12,7-мм кулеметами чи 40-мм гранатометами Мk-19, залежно від потреб та версії катеру.

Додатково може розміщуватися доглядовий човен або декілька малих човнів для доставки на берег груп спеціального призначення, розрахунок БПЛА RQ-20 Puma (чи аналога) дистанційно керований підводний протимінний комплекс з групою водолазів-саперів тощо.

Також передбачається можливість розміщення на катерах легких протикорабельних ракет AGM-176B Griffin, Brimstone Sea Spear чи подібних.

“У ВМС України Mark VI посилять можливості Сил спецоперацій та, найважливіше, наш потенціал на Азовському морі. Потреба України складає мінімум 12 одиниць, а оптимальна — близько 20 і більше (для 801-го Центру, 73-го Центру ССО, двох баз, загону водолазів-саперів тощо). “Марки” – це той потенціал, який хотілося б отримали від малих броньованих катерів проєкту 58155 “МБАК” та 58503 “Кентавр-ЛК”, але їх річкове коріння, малі габарити та низька якість виготовлення не дозволили ВМСУ закрити завдання у прибережних водах (до 50 миль від берегу). Ну що ж, будемо виправляти це завдяки підтримці США”, – наголосив Тарас Чмут.

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