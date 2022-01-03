“Нормандські” радники проведуть зустрічі в різних форматах

Політичні радники лідерів держав “нормандської четвірки” – України, Франції, Німеччини та Росії – цього тижня проведуть окремі зустрічі в різних форматах.

Про це в понеділок, 3 січня, розповів на брифінгу речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє “Укрінформ“.

“Передбачена розмова між [радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки] паном Плетнером, його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Незалежно від цих переговорів Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером”, – повідомив Гебештрайт.

Він також додав, що останніми тижнями новий уряд Німеччини неодноразово підкреслював зацікавленість і готовність Берліна та Парижа зустрітися в Нормандському форматі на всіх рівнях. Про це, за словами Гебештрайта, було поінформовано президентів України та Росії.

За словами речника німецького уряду, в Берліні переконані, що конфлікт між Росією й Україною може бути вирішений виключно політичними, а не військовими засобами.

Раніше повідомлялося про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера Єнсом Плетнером і представником Росії Дмитром Козаком.

Українську сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник офісу президента Андрій Єрмак.

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