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Мінцифри передало військкоматам понад тисячу комп’ютерних комплексів для ведення реєстру

01/01/2022 22:08

Міністерство цифрової трансформації передало для Збройних сил 1044 автоматизованих робочих місця (АРМ) системи “Оберіг”, яка використовується для ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Це має поліпшити систему електронного військового обліку.

Кожне АРМ складається з комп’ютера Dell OptiPlex 3080 Micro, монітора Dell E2422H, принтера А4 Epson M1170, вебкамери 2E FHD USB Black та джерела безперебійного живлення UPS Powecom RPT-600A Shuko.

Крім того, до Міноборони було передано 522 комутатори 2E PowerLink SG108C 8xGE.

Загальна вартість переданого обладнання – 40,166 млн грн.

Передача обладнання відбулась наприкінці грудня 2021 року, пишуть Ukrainian Military Pages з посиланням на документ.

“Наразі в кожному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) та в їх окремих відділах (розташованих в колишніх районах ліквідованих в ході адмінреформи) є лише по одному АРМ системи «Оберіг» (загалом бизько 500), що затримує повне оцифрування військового обліку у великих містах, де на обліку призовників та військовозобов’язаних перебуває велика кількість людей”, – йднться в повідомленні.

Довідка

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (АІТС), призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Через систему “Оберіг” зокрема працює (поки що в тестовому режимі) також електронна послуга “Є-реєстрація” у застосунку “Дія”, яка дозволяє онлайн змінити місце реєстрації призовникам та військовозобов’язаним. Водночас оператор “Оберігу” у ТЦКіСП (військкоматі) відмовить у зміні місця реєстрації онлайн у випадку, якщо громадянином не отриманий актуальний військовий документ, не пройдена медична комісія або є порушення військового обліку.

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