Мінцифри передало військкоматам понад тисячу комп’ютерних комплексів для ведення реєстру

Міністерство цифрової трансформації передало для Збройних сил 1044 автоматизованих робочих місця (АРМ) системи “Оберіг”, яка використовується для ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Це має поліпшити систему електронного військового обліку.

Кожне АРМ складається з комп’ютера Dell OptiPlex 3080 Micro, монітора Dell E2422H, принтера А4 Epson M1170, вебкамери 2E FHD USB Black та джерела безперебійного живлення UPS Powecom RPT-600A Shuko.

Крім того, до Міноборони було передано 522 комутатори 2E PowerLink SG108C 8xGE.

Загальна вартість переданого обладнання – 40,166 млн грн.

Передача обладнання відбулась наприкінці грудня 2021 року, пишуть Ukrainian Military Pages з посиланням на документ.

“Наразі в кожному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) та в їх окремих відділах (розташованих в колишніх районах ліквідованих в ході адмінреформи) є лише по одному АРМ системи «Оберіг» (загалом бизько 500), що затримує повне оцифрування військового обліку у великих містах, де на обліку призовників та військовозобов’язаних перебуває велика кількість людей”, – йднться в повідомленні.

Довідка

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (АІТС), призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Через систему “Оберіг” зокрема працює (поки що в тестовому режимі) також електронна послуга “Є-реєстрація” у застосунку “Дія”, яка дозволяє онлайн змінити місце реєстрації призовникам та військовозобов’язаним. Водночас оператор “Оберігу” у ТЦКіСП (військкоматі) відмовить у зміні місця реєстрації онлайн у випадку, якщо громадянином не отриманий актуальний військовий документ, не пройдена медична комісія або є порушення військового обліку.

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