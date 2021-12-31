Уряд запровадив держрегулювання цін на батони й соняшникову олію

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Кабмін додав до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб’єкти господарювання, батон та олію соняшникову, а також обмежив націнку на хліб житньо-пшеничний і батон – до 10%.

Про це з посиланням на відповідну постанову уряду повідомляє “Економічна правда“.

Зазначається, що таке регулювання запроваджено на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Зазначеною постановою уряд вніс зміни до своїх постанов від 22 квітня 2020 року № 341 та від 9 грудня 2020 року № 1236.

За постановою Кабміну №341 від 22 квітня 2020 року, обов’язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають істотну соціальну значущість.

До таких продуктів належать: крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове.

Тепер, відповідно, до цього переліку входять також батон і соняшникова олія.

А постанову №1236 від 9 грудня 2020 року доповнили пунктом про заборону встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

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