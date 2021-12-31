Кабмін обмежив вартість газу для виробників деяких видів продукції. Але ненадовго

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Кабінет Міністрів обмежив вартість природного газу для виробників борошна, хліба, молока, курятини та соняшникової олії.

При цьому обмеження запроваджено “не довше, ніж до 30 квітня 2022 року“, зазначається у відповідній постанові Кабміну, оприлюдненій на Урядовому порталі.

“Установити на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року, граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не більше 24% для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема виробництво продовольчих товарів”, – зазначається в постанові.

У документі йдеться про виробників борошна, хліба, молока, курятини та соняшникової олії. Також передбачено, що торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вказаних суб’єктів господарювання встановлюється на рівні не вище 1%.

Раніше низка компаній – виробників продовольчих товарів оголосила про можливе призупинення виробництва або й узагалі закриття підприємств через надто високу ціну на природний газ для виробничих потреб.

Зокрема, про небезпеку повної зупинки деяких виробництв попереджала група компаній “Молочний альянс” (ТМ “Яготинське”, “Пирятин”, “Славія”, “Златокрай).

Про призупинення виробництва частини асортименту продукції на підприємствах кондитерської галузі повідомила також асоціація “Укркондпром”. За словами її президента Олександра Балдинюка, 22 грудня ціна газу на біржі перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тисячу кубометрів – порівняно з 5,9 тис. грн за тисячу кубів у січні та близько 40 тис. грн – у листопаді.

Як наголосив президент “Укркондпрому”, за такої ціни на газ кондитерським компаніям “простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках”.

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