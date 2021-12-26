Газовий дефіцит у Європі: “Нафтогаз” звернувся зі скаргою на “Газпром”, росіяни виправдовуються

Російський “Газпром” штучно створює дефіцит природного газу в ЄС, зупинивши подачу палива газопроводом “Ямал-Європа”.

На цьому тлі біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів – вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

24 грудня ціна січневих ф’ючерсів опустилася до $1200 за тис. куб. м.

Натомість представник “Газпрому” Олексій Купріянов заявив, що дефіцит природного газу у Західній Європі виник через відсутність заявок на його постачання, а не з вини російської сторони.

“Всі звинувачення на адресу Росії та “Газпрому” в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності”. І не треба звинувачувати “Газпром”. Краще подивитись у дзеркало. Цього року “Газпром” поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м³ – це на 5,3 більше, ніж минулого року”, – сказав Купріянов в ефірі телеканалу “Росія 1”, про що пише сайт “Радіо Свобода”.

За його словами, частина клієнтів, “зокрема з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а “Газпром” бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки”.

Наразі, заявив Купріянов, “за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн кубометрів на добу”. Для цього піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

За словами офіційного представника “Газпрому”, у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

Тим часом Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 22 грудня повідомила, що звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання “Газпромом” домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання генеральному директорату з конкуренції про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації.

“Газпром” різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з “Газпромом”, – ідеться в повідомленні “Нафтогазу” з посиланням на заяву голови правління Юрія Вітренка.

На думку Вітренка, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

“Дії “Газпрому” є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. “Нафтогаз” як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення”, – зазначив Вітренко.

Як відомо, “Газпром” знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

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