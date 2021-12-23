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Україна і Угорщина домовилися про гарантовані потужності постачання газу

23/12/2021 14:21

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

Про це повідомив генеральний директор компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон, інформує “Європейська правда” у четвер, 23 грудня.

Угода дозволить створити для українських трейдерів можливості доступу до газу з LNG-термінала на острові Крк у Хорватії.

Раніше Оператор ГТС України повідомляв, що працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною.

За словами Макогона, угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу з Угорщини до України. “Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, що є найбільшим споживачем газу”, – пояснив він.

Поки угода укладається на тестові три місяці. За цей час українська сторона планує з угорськими колегами погодити та налаштували всі технічні й операційні процеси, щоби продовжити її дію з квітня 2022 року та надалі збільшувати гарантовані потужності по цьому напрямку.

Завдяки угоді разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн куб. м) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн куб. м на добу.

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Україна

Україна і Угорщина домовилися про гарантовані потужності постачання газу

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна. Про...

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