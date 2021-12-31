Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в окупованому Криму

Фото: пресслужба ГУР МОУ

Російські військові планують обладнати для навчань десантників новий полігон в окупованому Криму. Всього в 2022 році планується провести близько 100 заходів підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з’єднаннями і військовими частинами ВДВ РФ.

Про це йдеться на сайті міноборони РФ.

У МО РФ заявили, що продовжиться нарощування бойового потенціалу.

“У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області і Старокримський в Республіці Крим”, – йдеться в повідомленні.

Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках, додали у військовому відомстві.

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