Російські окупанти в Криму провели військові навчання зі знищення ракетних комплексів

Військові Російської Федерації провели в окупованому Криму навчання зі знищення повітряних цілей, застосувавши ракетні комплекси.
Про це в понеділок, 22 листопада, інформує пресслужба Міноборони РФ.
“Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 “Тріумф” та зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир” зі складу з’єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повітряні цілі умовного противника змоделювали з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало виконання завдання.
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