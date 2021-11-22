Російські окупанти в Криму провели військові навчання зі знищення ракетних комплексів

Фото: пресслужба МО РФ

Військові Російської Федерації провели в окупованому Криму навчання зі знищення повітряних цілей, застосувавши ракетні комплекси.

Про це в понеділок, 22 листопада, інформує пресслужба Міноборони РФ.

“Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 “Тріумф” та зенітних ракетно-гарматних комплексів “Панцир” зі складу з’єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повітряні цілі умовного противника змоделювали з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало виконання завдання.

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