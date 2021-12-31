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У полоненого українського військового Павла Корсуна серйозні проблеми зі здоров’ям, – Денісова

31/12/2021 14:42

Полонений український військовослужбовець Павло Корсун, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на окупованій території Донецької області, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в п’ятницю, 31 грудня.

За її словами, Павло має хронічне захворювання — двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки та навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції. Крім того, у нього діагностували міокардит та ураження нирок.

Невідомо, чи надають українцю потрібну медичну допомогу, оскільки бойовики не дозволяють рідним бачитися з Павлом.

Омбудсменка наголошує, що таке ставлення до українця є порушенням не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини.

Вона звернулася до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново відвідати Павла Корсуна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

“Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги”, — додала Денісова.

Що відомо про Павла Корсуна

Павло Корсун — старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, з 31 травня 2016 року він перебував в районі АТО/ООС.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання незаконно затримали в районі Новотроїцького Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту “Березове-2”.

П’ятьох із них — Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду — звільнили в межах обміну.

Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.

У червні 2019 року Павла Корсуна засудив так званий «Верховний суд» в «ДНР» до 17 років позбавлення волі за нібито «диверсійну діяльність».

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