Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після “ковіду”

Вселенський патріарх Варфоломій

У четвер, 30 грудня опівдні Вселенського Патріарха Варфоломія виписали з Американської клініки в Константинополі, де протягом останніх шести днів він перебував під наглядом лікарів після підтвердження інфікування штамом Omicron.

Про це повідомляє orthodoxtimes.com.

Він залишиться в ізоляції ще кілька днів у Патріаршій резиденції, а потім повернеться на Фанар на святкування Богоявлення.

У середу ввечері до Вселенського Патріарха втретє зателефонував міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, який запитав про стан його здоров’я і запевнив, що послуги його міністерства завжди будуть у його розпорядженні.

Патріарх, зворушений зацікавленістю міністра, тепло подякував йому та побажав щасливого Нового року, а також сил у його багатомісячних зусиллях у боротьбі з Covid-19 в країні.

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