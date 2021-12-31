Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після “ковіду”

У четвер, 30 грудня опівдні Вселенського Патріарха Варфоломія виписали з Американської клініки в Константинополі, де протягом останніх шести днів він перебував під наглядом лікарів після підтвердження інфікування штамом Omicron.
Про це повідомляє orthodoxtimes.com.
Він залишиться в ізоляції ще кілька днів у Патріаршій резиденції, а потім повернеться на Фанар на святкування Богоявлення.
У середу ввечері до Вселенського Патріарха втретє зателефонував міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, який запитав про стан його здоров’я і запевнив, що послуги його міністерства завжди будуть у його розпорядженні.
Патріарх, зворушений зацікавленістю міністра, тепло подякував йому та побажав щасливого Нового року, а також сил у його багатомісячних зусиллях у боротьбі з Covid-19 в країні.
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