У Вселенського патріарха Варфоломія діагностували коронавірус

Вселенський патріарх Варфоломій під час регулярного тестування отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це 24 грудня повідомила пресслужба Вселенської патріархії.
Як наголошується в повідомленні, 81-річний патріарх, який є повністю вакцинованим, має легкі симптоми, “його загальний стан добрий”.
Одразу після обстеження очільник Константинопольського патріархату вирушив до лікарні для подальшого обстеження.
“Вселенський патріарх вдячний всім, хто цікавиться його здоров’ям, і закликає всіх виконувати настанови лікарів та вакцинуватися – заради себе і заради суспільства. Він вітає усіх з Різдвом”, – зазначили у пресслужбі.
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