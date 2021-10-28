Папа Римський отримав третю дозу вакцини

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск у четвер отримав щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє в четвер, 28 жовтня, агенція ANSA.

Так, у Ватикані декілька днів тому розпочали введення третьої дози вакцини проти COVID-19.

Папа Франциск, як і під час першого та другого щеплення, мав бути одним з перших, хто отримав укол.

Понтифік, за віком, належить до категорії, що вважається пріоритетною для COVID-вакцинації.

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