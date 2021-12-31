У Михайлівському Золотоверхому провели панахиду за всіма загиблими воїнами 2021 року

У Києві, в трапезній церкві Івана Богослова ПЦУ (на території Михайлівського Золотоверхого монастиря), відбулася панахида за всіма загиблими 2021 року українськими воїнами.

Як передає “Новинарня“, ввечері 30 грудня її влаштували та провели працівники УІНП, громадські активісти, духовенство Православної церкви України.

Пом’янули поіменно 78 воїнів, які загинули протягом року на фронті, а також померлого від важкого поранення семирічної давнини офіцера Олександра Петраківського.

“Разом із СУМівською молоддю провели панахиду за всіма загиблими в боях 2021 року воїнами українського війська – це 79 імен та життєвих історій. Всі полеглі захисники були названі поіменно, а Стіна пам’яті – повністю заставлена лампадками. Пам’ятаємо їх”, – написав у фейсбуці один з організаторів заходу Роман Кулик.

Фотогалерея (гортайте):

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