Спецпризначенець Петраківський став почесним громадянином Житомира (посмертно)

Батьки і сестра Олександра Петраківського та генерал Олександр Левченко в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Фото: Армія інформ

Герою України, полковнику ЗСУ Олександру Петраківському присвоїли звання “Почесний громадянин міста Житомира” (посмертно).

Таке рішення ухвалила сесія Житомирської міської ради 24 грудня.

Покійного військовослужбовця вшанували за захист суверенітету та територіальної цілісності України, надзвичайну самопожертву під час виконання службових обов’язків.

З цієї нагоди родина Героя, який народився в місті Житомирі, зустрілася з курсантами та керівництвом Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. У музеї інституту батьки та сестра Олександра Петраківського поспілкувалися з майбутніми офіцерами та розповіли їм про воїна, який віддав життя в боротьбі за Україну.

“Олександр з дитинства готувався стати військовим. Мав блискуче майбутнє, та вороги, які прийшли на українську землю, забрали у мого сина найдорожче”, — сказав батько Олександра Петро Петраківський.

Як передає “Армія інформ”, начальник військового інституту Олександр Левченко запевнив рідних загиблого Героя в тому, що їхній син і брат є справжнім прикладом для кожного курсанта вишу.

“Ні здатися, ні відступити перед споконвічним ворогом. Олександр Петраківський — справжній Герой, який є прикладом для кожного українця”, – сказав генерал-майор Левченко.

Довідка

Як інформувала “Новинарня“, підполковник Олександр Петраківський був командиром роти 8-го окремого полку спецпризначення ЗСУ. Помер 29 серпня 2021 року. Останні сім років він був прикутий до ліжка після поранення, отриманого в бою з російськими окупантами.

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра Петраківського, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних сил та сил добровольчого батальйону “Айдар” до аеропорту Луганська, виявила ворожу засідку в районі міста Щастя. Група вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. У цьому бою Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це указом президента України від 4 грудня 2014 року № 918/2014 офіцер був відзначений найвищою нагородою – званням “Герой України”.

В тому бою один із бійців загубив шолом. Побачивши це, капітан Петраківський віддав підлеглому свій кевларовий шолом, чим врятував йому життя. Після бою солдат виявив на шоломі сім вм’ятин від осколків і сказав: “Якби не командирський шолом, то не залишився б живий”.

А за кілька хвилин після того, як Олександр віддав свій шолом розвіднику, йому в голову влучив осколок міни.

Наслідки того бою стали для Олександра Петраківського жахливими. Кома, десятки надскладних хірургічних операцій, тривала й коштовна реабілітація.

Він проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США, останнім часом – у Науково-практичному центрі нейрореабілітації “Nodus” в Броварах.

У 2018 році лікарі повідомляли, що у Петраківського намітився прогрес.

Навесні 2021 року Кабінет Міністрів знову надав грошову допомогу для нейрореабілітації Героя України Петраківського в “Нодусі” за кошти, передбачені бюджетною програмою 2507030 “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю”.

Олександру Петраківському було 33 роки. Він народився 4 червня 1988 року в Житомирі в сім’ї військових.

Закінчив школу в Ізяславі. Ще до вступу до військового вишу, займаючись у парашутному гуртку, здійснив понад сто стрибків з парашутом.

Навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) на факультеті аеромобільних військ за спеціальністю “Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів”, яку закінчив у 2009 році.

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