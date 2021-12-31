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Микола Азаров подав до суду на СБУ та РНБО

31/12/2021 16:41

В Окружному адмінсуді Києва зареєстровано позов колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова до Служби безпеки та Ради національної безпеки й оборони України.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесенні до РНБО пропозиції про скасування санкцій проти нього.

Крім того, Азаров вимагає зобов’язати СБУ внести до РНБО такі пропозиції.

Також експрем’єр просить суд визнати протиправною бездіяльність Радбезу щодо неприйняття рішення про скасування санкцій щодо нього та зобов’язати РНБО ухвалити таке рішення.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що Микола Азаров очолював Кабінет Міністрів за президентства Віктора Януковича. після перемоги Революції гідності він у березні 2014 року разом із сім’єю переїхав у Росію.

Наприкінці березня 2021 року Державне бюро розслідувань України оголосило Азарову підозру в державній зраді.

У квітні 2021 року повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо президента-втікача Януковича, колишнього прем’єра Азарова та інших чиновників.

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