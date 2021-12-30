“Власною кров’ю написав на стіні ім’я ката”. Омбудсман розповіла історію Григорія Сінченка, втретє ув’язненого “ДНР”

Уповноважена з прав людини ВР України Людмила Денісова занепокоєна критичним станом здоров’я громадянина України Григорія Сінченка, якого незаконно утримують у підвалі СІЗО в тимчасово окупованому Донецьку.

Його історію омбудсманка розповіла в фейсбуці 30 грудня:

“Корінний донеччанин був студентом сімферопольського університету, де вчився на політолога. Після тимчасової окупації Криму відмовився писати заяву на переведення до російського вишу, за що був відрахований.

У 2016 році Григорій приїхав у Донецьк, щоб відновити документи з інвалідності, оскільки з дитинства має захворювання хребта, і 2 грудня був затриманий невідомими озброєними людьми за звинуваченням у роботі на користь України.

У СІЗО м. Донецька, куди його помістили, Григорій пережив жорстокі катування: його підвішували за наручники, били до втрати свідомості та пропускали крізь тіло численні розряди струму. Під час одного з катувань отримав розрив легень, що в подальшому спричинило туберкульоз. Григорія вдалося звільнити під час великого обміну в грудні 2017 року.

Проте хлопець вирішив помститися за все те, що довелося пережити в полоні та знову поїхав до Донецька. Там в жовтні 2019 року він влаштував акцію проти тортур – підірвав станцію стільникового оператора «Фенікс». Відео виклав у YouTube, підписавши: «Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв’язку».

Григорія одразу ж затримали співробітники так званого «Міністерства державної безпеки в ОРДО», і він вдруге опинився в полоні.

Наприкінці травня 2020 року хлопцю вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання, але за місяць його знову затримали.

Тепер Григорій Сінченко фактично втретє перебуває в полоні підконтрольної Росії окупаційної адміністрації.

Жорстокі тортури довели його до спроби самогубства. Перебуваючи у повному відчаї, Григорій власною кров’ю написав на стінах камери СІЗО №5 ім’я ката – Стас Кошовий“.

Денісова наголосила: “Такі дії стосовно Григорія Сінченка є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року”.

Уповноважена звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні із закликом сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Григорія Сінченка.

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