Омбудсман заявила про нелюдське ставлення в російській колонії до політв’язня з Криму Івана Яцкіна

Іван Яцкін

Український політв’язень Іван Яцкін, незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму до 11 років позбавлення волі за “державну зраду у формі шпигунства на користь України”, після двомісячного етапування прибув до місця відбування покарання – виправної колонії суворого режиму № 44 у м. Білово (Кемеровська область, РФ) – та зазнає у в’язниці Іван систематичного тиску через те, що має громадянство України.

Про це заявила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова в четвер, 30 грудня.

“…Івану, у якого хворі ноги, призначено статус «схильний до втечі». Постановка на такий облік передбачає посилення умов утримання: постійна зйомка на відеореєстратор та нічні підйоми”, – зазначила омбудсман.

За її даними, після перенесеного голодування стан здоров’я Івана Яцкіна погіршився. Загострилися хронічні хвороби ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

“Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН”, – заявила Денісова.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів та надати екстрену медичну допомогу.

“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях несвободи РФ”, – додала українська омбудсвумен.

Як писала “Новинарня“, в травні 2021 року так званий “Верховний суд Криму” незаконно засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за обвинуваченням у “шпигунстві”.

Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року і перебував у московському СІЗО “Лефортово”.

За версією російського слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого до 30 березня 2016 року, Яцкін нібито за завданням СБУ спілкувався зі своїми знайомими з числа правоохоронців, “збираючи персональні дані співробітників оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим”. Перебуваючи з квітня по липень 2016 року на території України, “через мережу Інтернет, а також при особистих зустрічах зі співробітниками СБУ” він нібито передав їм ці дані, які становлять державну таємницю.

За словами адвоката Миколи Полозова, в Лефортово в лютому 2021 року Яцкін отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько 40 хвилин. Розплата настала за те, що напередодні він одягнув футболку з українською символікою.

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