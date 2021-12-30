СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3660620 +5930
Летальні випадки:
95690 +278
Одужали:
3460249 +10369
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16757339 (+32605). Оновлено: 08:14 30.12.2021
Home / Війна / Омбудсман заявила про нелюдське ставлення в російській колонії до політв’язня з Криму Івана Яцкіна

Омбудсман заявила про нелюдське ставлення в російській колонії до політв’язня з Криму Івана Яцкіна

30/12/2021 20:57

Український політв’язень Іван Яцкін, незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму до 11 років позбавлення волі за “державну зраду у формі шпигунства на користь України”, після двомісячного етапування прибув до місця відбування покарання – виправної колонії суворого режиму № 44 у м. Білово (Кемеровська область, РФ) – та зазнає у в’язниці Іван систематичного тиску через те, що має громадянство України.

Про це заявила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова в четвер, 30 грудня.

“…Івану, у якого хворі ноги, призначено статус «схильний до втечі». Постановка на такий облік передбачає посилення умов утримання: постійна зйомка на відеореєстратор та нічні підйоми”, – зазначила омбудсман.

За її даними, після перенесеного голодування стан здоров’я Івана Яцкіна погіршився. Загострилися хронічні хвороби ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

“Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН”, – заявила Денісова.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів та надати екстрену медичну допомогу.

“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях несвободи РФ”, – додала українська омбудсвумен.

Як писала “Новинарня“, в травні 2021 року так званий “Верховний суд Криму” незаконно засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за обвинуваченням у “шпигунстві”.

Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року і перебував у московському СІЗО “Лефортово”.

За версією російського слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого до 30 березня 2016 року, Яцкін нібито за завданням СБУ спілкувався зі своїми знайомими з числа правоохоронців, “збираючи персональні дані співробітників оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим”. Перебуваючи з квітня по липень 2016 року на території України, “через мережу Інтернет, а також при особистих зустрічах зі співробітниками СБУ” він нібито передав їм ці дані, які становлять державну таємницю.

За словами адвоката Миколи Полозова, в Лефортово в лютому 2021 року Яцкін отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько 40 хвилин. Розплата настала за те, що напередодні він одягнув футболку з українською символікою.

Читайте також:
Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

РНБО має “затвердити” перших олігархів у травні, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо антиолігархічний закон набуде чинності за планом, то наприкінці травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse